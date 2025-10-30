Ağrı'da Kara Saplanan Araçtaki 2 Kişi Kurtarıldı
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, Balık Gölü yakınlarında kara saplanan bir araçta mahsur kalan 2 kişi, AFAD ve Jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.
Ağrı'da yüksek rakımlı Balık Gölü'ne yakın bölgede araçları kara saplanan 2 kişi ekiplerce kurtarıldı.
Doğubayazıt ilçesine bağlı Bezirhane köyü ile Balık Gölü mevkisinde içinde 2 kişi bulunan araç kara saplandı.
Mahsur kalan kişilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine bölgeye AFAD ile Taşlıçay İlçe Jandarma Komutanlığından ekipler sevk edildi.
Bölgeye giden ekiplerce kurtarılan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel