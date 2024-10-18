Ağrı'da Kar Yağışı dağları ve köyleri beyaza bürüdü
Ağrı'da uzun süredir devam eden sağanak yağışın ardından yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı etkili oldu. Dağlar ve köyler karla kaplanırken, hayvanlar da zorlu anlar yaşadı.
Ağrı'da dağlık bölgeler ve köyler kar yağışıyla beyaza büründü.
Kentte bir süredir etkili olan sağanak, yerini yüksek rakımlı köylerde kara bıraktı.
Kar yağışıyla dağlar ve köyler beyaza büründü. Evlerin karla kaplandığı köylerde otlamak için araziye çıkartılan hayvanlar zor anlar yaşadı.
Yurdun en yüksek noktası 5 bin 137 rakımıyla Ağrı Dağı ile Kösedağ, Balık Gölü ve Sinek Yaylası çevresi de karla kaplandı.