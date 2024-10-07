Üye Girişi
Haberler

Ağrı'da İsrail Saldırılarına Karşı Protesto Yürüyüşü Düzenlendi

Ağrı'da İsrail Saldırılarına Karşı Protesto Yürüyüşü Düzenlendi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'da Kudüs Platformu bünyesindeki bir grup vatandaş, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenledi. Meydan Camisi'nden Merkez Camisi'ne kadar yürüyen katılımcılar, meşale ve bayraklarla İsrail aleyhine sloganlar attı.

Ağrı'da bir grup vatandaş, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını yürüyüş düzenleyerek protesto etti.

Kudüs Platformu bünyesinde bir araya gelen vatandaşlar, Meydan Camisi'nden harekete geçerek Merkez Camisi'ne kadar yürüdü.

Meşale ve bayrak taşıyan katılımcılar, zaman zaman İsrail aleyhine slogan atarak Filistinlilere destek verdi.

Gruptakiler, basın açıklamasının ardından dağıldı.

Kaynak: AA / Elvan Demir - Güncel

Uluslararası İlişkiler İnsan Hakları Politika Filistin İsrail Güncel Dünya Kudüs

Bakan Tunç'tan 'İyi Hal İndirimi' ve 'Hadım Yasası' açıklaması

Bakan Tunç'tan 'İyi Hal İndirimi' ve 'Hadım Yasası' açıklaması

 Etkileşim uğruna bu yapılır mı? Katliamın yaşandığı surda utandıran görüntü

Katliamın yaşandığı surda utandıran görüntü

 İsrail'den Lübnan'a 'Denizden uzak durun' tehdidi

İsrail'den Lübnan'a yeni tehdit: Denizden uzak durun
İmamoğlu'ndan Bakan Şimşek'e dikkat çeken ziyaret

İmamoğlu'ndan Bakan Şimşek'e dikkat çeken ziyaret
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güzel Aşklar Diyarı 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Güzel Aşklar Diyarı 4. bölüm fragmanı izleme linki var mı? MasterChef Patatesli pide tarifi! En güzel patatesli pide tarifi! Patatesli pide tarifi nasıl yapılır? Patatesli pide için malzemeler! MasterChef Bafra pidesi tarifi! En güzel Bafra pidesi tarifi! Bafra pidesi tarifi nasıl yapılır? Bafra pidesi için malzemeler! MasterChef cantık tarifi! En güzel cantık tarifi! Cantık tarifi nasıl yapılır? Cantık için malzemeler! MasterChef Trabzon yağlaması tarifi! En güzel Trabzon yağlaması tarifi! Trabzon yağlaması tarifi nasıl yapılır? Trabzon yağlaması için malzemeler! Hindistan'da mağarada bulunan adam 188 yaşında mı? Atakan Karazor tecavüz olayı ne, hapis yattı mı (Jaskaran T.D.)? Bay geçen takım 3 puan alır mı, puan veriliyor mu? Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! 7 Ekim Show TV Kızılcık Şerbeti 21. bölüm, yeni bölümde neler oldu SON BÖLÜM izle? Yalı Çapkını 77. bölüm full izle (TEK PARÇA) Deha CANLI İzle! Deha 3. Bölüm Show TV kesintisiz SON BÖLÜM HD izleme linki var mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.