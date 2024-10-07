Ağrı'da İsrail Saldırılarına Karşı Protesto Yürüyüşü Düzenlendi
Ağrı'da Kudüs Platformu bünyesindeki bir grup vatandaş, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenledi. Meydan Camisi'nden Merkez Camisi'ne kadar yürüyen katılımcılar, meşale ve bayraklarla İsrail aleyhine sloganlar attı.
Ağrı'da bir grup vatandaş, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını yürüyüş düzenleyerek protesto etti.
Kudüs Platformu bünyesinde bir araya gelen vatandaşlar, Meydan Camisi'nden harekete geçerek Merkez Camisi'ne kadar yürüdü.
Meşale ve bayrak taşıyan katılımcılar, zaman zaman İsrail aleyhine slogan atarak Filistinlilere destek verdi.
Gruptakiler, basın açıklamasının ardından dağıldı.