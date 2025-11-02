Ağrı'da İnşaatta Beton Parçası Düşmesi: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Ağrı'nın Patnos ilçesinde inşatta çalışırken üzerlerine beton parçası düşen iki işçiden biri hayatını kaybetti.

Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir inşaatın dış cephesinde çalışan işçilerin üzerine beton parçası düştü.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince betonun altından çıkarılan Himmet V. ile Evren V., sağlık ekiplerince Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Himmet V. yapılan tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Evren V'nin ise tedavisi sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.