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Ağrı'da İnşaat Şantiyesinde Bekçi Ölü Bulundu

3 Aralık 2023 14:27 Son Güncelleme: 14:28 Abone Ol

Ağrı'nın Hamur ilçesinde inşaat şantiyesinde bekçi olarak görev yapan bir kişinin cansız bedeni bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.