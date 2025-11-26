Haberler

Ağrı'da İlk Kapalı Böbrek Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı'da sol böbreğinde tümör tespit edilen Ahmet Eser, kapalı yöntemle yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu. Bu, kentte gerçekleştirilen ilk kapalı böbrek ameliyatı olma özelliği taşıyor.

Ağrı'da sol böbreğinde tümör tespit edilen hasta, kentte ilk defa yapılan kapalı ameliyat sayesinde sağlığına kavuştu.

Kentte yaşayan 53 yaşındaki Ahmet Eser, bir süre önce bel ağrısı şikayetiyle Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Yapılan tetkiklerde sol böbreğinde kitle tespit edilen ve üroloji ile radyoloji ekibinin değerlendirmesinin ardından tanıda daha güvenilir sonuçlar elde edilmesi için Eser'in ultrason ve MR görüntülemesi yapıldı.

Üroloji Bölümünden Opr. Dr. Kayhan Tarım'ın planlamasıyla Eser'in, laparoskopik (kapalı) parsiyel nefrektomi ameliyatı yapıldı.

Ameliyatı başarıyla tamamlanan Eser, hastanede 2 gün gözetim altında tutulduktan sonra taburcu edildi.

Doktor Kayhan Tarım, gazetecilere, amaçlarının böbreği tamamen almak yerine tümörü güvenli sınırlarla çıkarıp böbreği korumak olduğunu söyledi.

Ameliyat sonrası incelemelerde kitlenin kötü huylu bir tümör olduğunu ancak temiz cerrahi sınırlarla çıkarıldığının belirlendiği ifade eden Tarım, "Bizim amacımız kapalı yöntemle tümörü çıkarıp böbreği korumak üzerineydi. Bu tarz ameliyatlar açık, laparoskopik yani halk arasında bilinen adıyla kapalı ya da robotik olarak yapılabilir. Açık ameliyatlar daha ağrılı, işe geri dönüş süresi daha uzundur. Hastalar için kapalı ameliyatlar daha rahattır." dedi.

Tarım, hastanın ameliyatla tümöründen kurtulduğunu, böbrek değerlerinde herhangi bir bozulma olmadığını ve hastanın kemoterapi gibi ilave bir tedaviye ihtiyacı olmadığını dile getirdi.

Ameliyatın sorunsuz tamamlandığını ve hastanın bir hafta içerisinde normal hayatına döndüğünü belirten Tarım, "Şehrimiz açısından, bu tarz ameliyatlarda açık cerrahiden kapalı cerrahiye bir geçiş olarak görüyoruz. Şehrimiz için bir devrim olarak görüyoruz. Buna benzer ameliyatları, böyle güvenli, konforlu, kapalı yöntemleri ve daha teknolojik yöntemleri, sayısını arttırarak yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Bu ameliyatların açık, laparoskopik ve robotik yapıldığı yerlerden eğitim alarak geldiklerini vurgulayan Tarım, şunları kaydetti:

"Bu ameliyat daha önce burada kapalı yöntemle yapılmamıştır. Zor bir ameliyattır. Böbrek çok kanlanan bir organdır. Böbreği koruyarak sadece tümörü çıkarmak ve bunu kapalı yöntemle yapmak; aynı zamanda tecrübe ile beraber bir teknoloji de gerektirir. Ağrı'da bu malzemelerimiz ve tıbbi cihazlarımız vardı. Bizler de bu ameliyatların yapılabildiği yerlerden gelerek burada yapmayı planladık ve sorunsuz da yapabildik."

Tarım, Ağrı'da bu ameliyatın ilk kez başarıyla uygulanması açısından önem taşıdığını, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Esra Beşer'in desteği ve hastanenin imkanları ölçüsünde ilkleri yapmaya devam edeceklerini ifade etti.

Ahmet Eser de Ağrı'da ilk defa böyle ameliyatın yapılmasının çok önemli olduğunu dile getirerek, "Ameliyat çok güzel geçti. Başka bir hastalık için gelmiştim. Hocam kitle olduğunu söyleyince şok oldum, beni teselli etti. Hocama güvendim, ameliyat oldum ve çok iyiyim. Allah'a şükrediyorum, hocama teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
Gümüşhane Üniversitesi'nde silahlı kişi, memuru rehin aldı

Üniversitede rehine krizi! Ekipler silahlı şahsı ikna etmeye çalışıyor
Bakan Tekin, şimdi de eğitimde yaş olayını tartışmaya açtı: Bizde neden olmasın?

Bakan Tekin şimdi de eğitimde yaş olayını tartışmaya açtı
2 saat 50 dakikalık İmralı ziyaretinin detayları: Öcalan'ın SDG konusunda tavrı netleşti

Ziyaretin detayları netleşti: Öcalan'dan kritik konuda net tavır
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Union SG'li oyuncudan Galatasaray taraftarını kızdıran Fenerbahçe sözleri

Union SG'li oyuncudan Galatasaraylıları kızdıran Fenerbahçe sözleri
Yeni evli çiftin gece çıkardığı sesler komşusunu isyan ettirdi

Yeni evli çiftin gece çıkardığı sesler komşusunu isyan ettirdi
Türkiye'ye yerleşen Çinli kadının değişimi ağızları açık bıraktı

Türkiye'ye yerleşen Çinli kadının değişimi ağızları açık bıraktı
Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin ilk sinyali verdi

Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den dikkat çeken yanıt
Union SG'li oyuncudan Galatasaray taraftarını kızdıran Fenerbahçe sözleri

Union SG'li oyuncudan Galatasaraylıları kızdıran Fenerbahçe sözleri
Babacan'dan İmralı eleştirilerine sert yanıt: Kimse bizimle aşık atmaya kalkmasın

Babacan sessizliğini bozdu! İmralı eleştirilerine sert yanıt
Anne ile oğlunun ölümünde ilginç detay! Baba arama çalışmalarına katılmamış

Türkiye'nin konuştuğu ölümde yeni detay! Baba, o gerçeği inkar edemedi
Hakkari ve Ağrı'da uyuşturucu operasyonu! 1 kişi gözaltına alındı

2 ilde dev operasyon! Kilolarcası ele geçirildi
Galatasaray'ın yenildiğini gören Nihat Kahveci çıldırdı

Galatasaray'ın yenildiğini görünce çıldırdı
CHP'li vekiller bütçe görüşmelerinde Bakan Güler'i şehit fotoğraflarıyla karşıladı

CHP'li vekiller bütçe görüşmelerinde Bakan Güler'i böyle karşıladı
Hal Kanunu yılbaşında Meclis'e geliyor! Sebze ve meyvede fiyatlar düşecek

Fiyatları düşürecek yasa geliyor
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
500 dolarlık depo, 7.5 milyon dolarlık servet çıkardı

500 dolara depo aldı, bir anda servet sahibi oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.