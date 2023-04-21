Ağrı'da fırtına iş yerlerinin çatısını uçurdu
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Ağrı'nın Patnos ilçesinde etkili olan fırtına iki iş yerinin çatısını çevreye savurdu.
Ağrı'nın Patnos ilçesinde etkili olan fırtına iki iş yerinin çatısını çevreye savurdu.
İlçede etkili olan sağanak, gece saatlerinde yerini fırtınaya bıraktı.
Fırtına nedeniyle ilçedeki Sanayi Sitesi'ndeki 2 iş yerinin çatısı yerinden söküldü.
İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri sitenin giriş ve çıkışlarına tedbir açısından şerit çekti.
Kaynak: AA / İdris Emre Savman - Güncel