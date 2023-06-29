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Ağrı'da çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Ağrı'da çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Ağrı'nın Patnos ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada Ufuk Aşan isimli bir kişi göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekipleri olaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

-AĞRI'nın Patnos ilçesinde iki grup arasındaki çıkan kavgada göğsünden bıçaklanan Ufuk Aşan (24), hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Ufuk Aşan, göğsünden bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Ufuk Aşan, kurtarılamadı.Polis, olaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih Yardımcı - Güncel

Patnos Güncel Haberler

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