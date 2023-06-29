Ağrı'da çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Ağrı'nın Patnos ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada Ufuk Aşan isimli bir kişi göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekipleri olaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Ufuk Aşan, göğsünden bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Ufuk Aşan, kurtarılamadı.Polis, olaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.