Ağrı'da üzerine çığ düşen araçtan kendi imkanlarıyla çıkan 4 kişi bölgeden kurtarıldı

Güncelleme:
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde bir verici istasyonuna müdahale için giden aracın üzerine çığ düştü. Mahsur kalan 4 kişi kendi çabalarıyla araçtan çıkarak güvenli alana ulaşıldı.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde verici istasyonundaki arızaya müdahale için giden aracın üzerine çığ düştü, araçta mahsur kalan 4 kişi kendi imkanlarıyla çıktıktan sonra ekipler tarafından güvenli alana ulaştırıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Türkeli köyü sınırlarında bulunan verici istasyonunda meydana gelen arızaya müdahale etmek üzere yola çıkan ve içinde 4 personelin bulunduğu aracın üzerine çığ düştü.

Mahsur kalan 4 kişi, kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye paletli araçla AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin koordineli çalışması sonucu güvenli alana ulaştırılan 4 kişi, tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirildi.

Yapılan çalışmalarda çığ bölgesinde başka bir vatandaşın bulunmadığı tespit edildi. Bölgede oluşabilecek risklere karşı jandarma ekiplerince gerekli güvenlik tedbirleri alındı.

Açıklamada, vatandaşların çığ tehlikesi bulunan bölgelere zorunlu olmadıkça gitmemeleri, zorunlu hallerde ise kolluk kuvvetlerine bilgi vermelerinin büyük önem taşıdığı ifade edildi.

