Ağrı'da çığ yüzünden kapanan köy yolu yeniden ulaşıma açıldı
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde meydana gelen çığ nedeniyle kapanan Hayrangöl köyü yolu, ekiplerin zorlu çalışmaları sonucu yeniden ulaşıma açıldı. Çalışmalar sabah erken saatlerde başladı ve gün boyunca sürdü.
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde çığ düştüğü için kapanan Hayrangöl köyü yolu, ekiplerin yoğun ve zorlu çalışmasıyla ulaşıma açıldı.
Dağlık bölgedeki Hayrangöl köyü yolunun 3 farklı noktasına dün gece çığ düşmesi üzerine Kaymakamlık koordinesinde İlçe Özel İdaresi ekiplerince çalışma başlatıldı.
Sabahın erken saatlerinde geniş alana yayılan kar kütlelerini iş makineleriyle temizlemeye başlayan ekipler, gün boyu süren zorlu çalışma sonucunda yolu yeniden ulaşıma açtı.
Öte yandan söz konusu yolda bir domuzun aracın önünde koşması, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.