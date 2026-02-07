Haberler

Patnos'ta yolcu otobüsü devrildi: 16 yaralı

Patnos'ta yolcu otobüsü devrildi: 16 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı'nın Patnos ilçesinde yoldaki aşırı buzlanma nedeniyle kontrolü kaybeden yolcu otobüsü devrildi. Kazada 1'i ağır, toplam 16 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve güvenlik ekibi sevk edildi.

AĞRI'nın Patnos ilçesinde yoldaki buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünü yitirdiği yolcu otobüsü devrildi. Kazada, 1'i ağır, 16 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Patnos-Ağrı kara yolunda Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Aşırı buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği yolcu otobüsü devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve emniyet ekibi sevk edildi. Kazada otobüs şoförü ile birlikte araçtaki 15 yolcu yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Patnos Kaymakamı Burak Dertlioğlu, kazanın ardından olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Daha sonra hastaneye geçen Dertlioğlu, yaralıları ziyaret ederek sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı. Yaralılar ve ailelerine geçmiş olsun dileklerini ileten Kaymakam Dertlioğlu, devletin tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında olduğunu ifade etti.

Kaza nedeniyle Sanayi Kavşağı'nda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Otobüsün çekiciyle kaldırılmasının ve yol temizleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından ulaşım normale döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor

Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
Osmaniye Belediye Başkanı Çenet'ten tepki çeken paylaşım! Silmek zorunda kaldı

Belediye başkanından tepki çeken paylaşım! Silmek zorunda kaldı
TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti

Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Skriniar ve Asllani'nin cezaları onandı

Fener taraftarının korktuğu başına geldi!
Canlı yayında dehşet! Tutmaya çalıştığı kılıç tendonlarını kesti

Canlı yayında dehşet! Tutmaya çalıştığı kılıç tendonlarını kesti
İki ilde peş peşe şüpheli kadın ölümleri

İki ilde peş peşe şüpheli ölümler
Eski hakem Cüneyt Çakır'a dev görev: En büyük hayallerimden biri buydu

"En büyük hayallerimden biri buydu" diyerek müjdeyi verdi
Skriniar ve Asllani'nin cezaları onandı

Fener taraftarının korktuğu başına geldi!
Arda Güler ve sevgilisi Duru Nayman Paris'te

Arda Güler ve sevgilisi Duru Nayman Paris'te
Trump'tan dünyayı etkileyecek İran kararı! Kararnameyi imzaladı

Trump'tan dünyayı etkileyecek karar! Kararnameyi imzaladı