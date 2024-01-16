Ağrı'da buzla kaplı Murat Nehri'nde mahsur kalan köpek kurtarıldı
Ağrı'da bir köpeğin donmuş nehirden kurtarılması için itfaiye ekipleri seferber oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, halat yardımıyla köpeği kurtardı. Hayvan, belediyenin veteriner ekiplerine teslim edildi.
Ağrı'da buzla kaplı Murat Nehri'nde mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.
Bir köpeğin, soğuk havanın etkisiyle donan nehirden geçerken kırılan buz tabakasında sıkıştığını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, hayvanı kurtarmak için çalışma başlattı.
Halat yardımıyla buzun üzerine inen görevliler, köpeği kurtardı.
Hayvan, belediyenin veteriner ekiplerine teslim edildi.