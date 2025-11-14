Ağrı'da Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı, 3 Gözaltı
Ağrı'nın Cumhuriyet Mahallesi'nde dün akşam iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı sonlandırarak 3 kişiyi gözaltına aldı.
Cumhuriyet Mahallesi Merkez Camisi mevkisinde iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polisin araya girmesiyle sonlandırılan kavgada yaralanan 2 kişi, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel