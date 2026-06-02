Haberler

Tekneyle açıldığı Balık Gölü'nde cesedi bulundu

Tekneyle açıldığı Balık Gölü'nde cesedi bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde tekneyle açıldığı Balık Gölü'nde kaybolan 27 yaşındaki Özcan Artan, 18 saat süren arama çalışmaları sonucu cansız bedenine ulaşıldı.

AĞRI'nın Taşlıçay ilçesinde tekneyle açıldığı Balık Gölü'nde kaybolan Özcan Artan'ın (27), 18 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı.

1 Haziran'da saat 15.45 sıralarında, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, bir erkeğin göle açıldığı ve kısa süre sonra teknesinin boş halde bulunduğu bildirildi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dron ve bot destekli arama çalışmalarına, su altı taramaları için Van AFAD ve Van Jandarma Komutanlığı'ndan dalgıç ekipleri de destek verdi. İlk akşam ara verilen çalışmalar, gece bölgeye sevk edilen takviye ekiplerin katılımıyla yeniden başlatıldı. AFAD, jandarma, Van Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri ile köpekli arama timlerinin de katıldığı çalışmalarda 2 günde toplam 52 personel görev aldı; 7 araç, 3 bot, 1 dron ve 2 arama köpeği kullanıldı.

Yaklaşık 18 saat süren arama faaliyetleri sonucu, Balık Gölü'nde bir erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede cesedin Özcan Artan'a ait olduğu tespit edildi. Artan'ın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Kılıçdaroğlu'nun A takımını açıklıyor

Parti sözcüsü, Kemal Kılıçdaroğlu'nun A takımını açıklıyor

CHP'de 'mutlak butlan' sonrası ilk grup toplantısı: Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na sert gönderme

Kılıçdaroğlu'na yüklenen Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İmzayı attı! İşte Tedesco'nun yeni takımı

İmzayı attı! İşte yeni takımı
Sıfır Atık Festivali’ne geri sayım: Dünyanın ilk yenilenebilir kaynak sertifikalı festivali olacak

"Dünyanın ilk yenilenebilir kaynak sertifikalı festivali olacak"
Galatasaray'da sürpriz! Gidecek deniyordu, takımda kalıyor

Galatasaray'da sürpriz! Yüzde 100 gidecek deniyordu, takımda kalıyor
Üzerine benzin döküp kendini iş yerine kilitledi: Söz verdim mi tutarım

Üzerine benzin döküp kendini iş yerine kilitledi
Galatasaray'da karar çıktı! Bu parayı veren Osimhen'i alır

Beklenen kararı verdiler!

Maliye düğmeye bastı! Milyonlarca borçluyu ilgilendiren faiz sürprizi

Maliye düğmeye bastı! Milyonları ilgilendiren faiz sürprizi
16 yıl sonra bir ilk! CHP Grup Toplantısı'na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi

Kılıçdaroğlu öfkesi onu 16 yıl sonra CHP Grup Toplantısı'na getirdi