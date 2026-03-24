Ağrı'da askeri araç kazası: 2 şehit

UZMAN ÇAVUŞ SELMAN AKARSEL DE HASTANEDE ŞEHİT OLDU

Ağrı'da Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay'ın şehit olduğu askeri araç kazasında ağır yaralanan Uzman Çavuş Selman Akarsel de tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı. Böylece kazada şehit sayısı 2'ye yükseldi. Konu ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "24 Mart 2026 tarihinde Ağrı / Doğubeyazıt'ta meydana gelen Şehit Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay'ın şehit olduğu askeri araç kazasında ağır yaralanmış olan kahraman silah arkadaşımız Ulaştırma Uzman Çavuş Selman Akarsel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

BAKAN GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler yayımladığı taziye mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, askeri araç kazası sonucunda 24 Mart 2026 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı