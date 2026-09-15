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Ağrı'da alabalık tesisi ve mesire alanı törenle açıldı

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Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde, vatandaşların doğayla iç içe vakit geçirebilmesi amacıyla yapımı tamamlanan Balık Gölü Alabalık Tesisi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde, vatandaşların doğayla iç içe vakit geçirebilmesi amacıyla yapımı tamamlanan Balık Gölü Alabalık Tesisi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Ağrı Valiliğinin destekleriyle, Taşlıçay Kaymakamlığı koordinesinde hayata geçirilen tesiste alabalık üretim havuzları, restoran, mesire ve dinlenme alanları bulunuyor.

Tesisin açılış törenine Vali Önder Bozkurt, Taşlıçay Kaymakamı Kübra Baka Kılıç, AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız, MHP Ağrı İl Başkanı Selahattin Aktaş ve vatandaşlar katıldı.

Vali Önder Bozkurt ve beraberindekiler tesis ve mesire alanını gezdi, hayırlı olması temennisinde bulundu.

Taşlıçay Kaymakamı Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, tesisi yaklaşık 2 aylık çalışmayla yaptıklarını söyledi.

İlçe merkezine bağlı Yassıkaya köyünden su isale hattı getirerek havuzların su kaynağını oluşturduklarını belirten Kılıç, "Alabalık tesisini hayata geçirdikten sonra, balıklarımızı pazarlayabileceğimiz bir alan oluşturmak amacıyla havuzların hemen arkasındaki bölgeye bir restoran inşa ettik???????. Burada yaklaşık 500 kilogramlık balık kapasitemiz bulunuyor. Balıklarımızı dışarıdan temin ediyoruz." diye konuştu.

Kılıç, desteklerinden dolayı Vali Önder Bozkurt ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Kılıç, vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir mesire alanı oluşturmayı amaçladıklarını ve alanda 8 kamelya bulunduğunu ifade ederek, "Çocuklar için de bir oyun alanı planladık. Böylece vatandaşlarımızın yaz, kış faydalanabileceği bir sosyal alanı ilçemize kazandırmış olduk." dedi.

Kaynak: AA
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