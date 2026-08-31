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Ağrı'da KÖYDES Yatırımları Sürüyor

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Ağrı'da İl Özel İdaresi ekipleri, köylerde asfalt ve içme suyu altyapısına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ağrı'da İl Özel İdaresi ekipleri, köylerde asfalt ve içme suyu altyapısına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi 2026 Yılı Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında il genelinde köylerin ulaşım ve içme suyu altyapısına yönelik kapsamlı yatırımlar sürdürülüyor.

Program kapsamında 62,07 kilometre sıcak asfalt ile 83 bin 575 kilometre isale ve şebeke hattı, 16 içme suyu deposu ve 6 güneş enerjisi santrali (GES) projesi kapsamında çalışmalar yürütülüyor.

KÖYDES ödeneği kapsamında yol çalışmalarında sıcak asfalt uygulamalarına ağırlık verilirken, içme suyu yatırımlarında isale ve şebeke hatları, depolar, kaptaj, terfi tesisleri ve GES sistemleriyle altyapının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılıyor.

Yatırımlarla köy yollarında ulaşım standardının yükseltilmesi, içme suyu altyapısının geliştirilmesi ve kırsal yerleşimlerin temel altyapı ihtiyaçlarının daha etkin şekilde karşılanması hedefleniyor.

Kaynak: AA
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