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Ağrı'da 2013'te kaybolan kişiyle ilgili 3 kişi tutuklandı

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Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde 2013'te kaybolan Nesim B. ile ilgili dosyanın yeniden ele alınması sonucu gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde 2013'te kaybolan kişiyle ilgili dosyanın yeniden ele alınması üzerine gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İlçede, 30 Ekim 2013'te kayıp olarak aranan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Nesim B'ye ilişkin dosyanın yeniden ele alınması sonucu gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan D.B, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen zanlılardan S.K, M.K.Y. ve S.K. tutuklandı, H.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlılardan S.K'nin çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu da öğrenildi.

Bakanlık açıklama yapmıştı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince oluşturulan özel ekipler tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde 30 Ekim 2013'te kayıp olarak aranan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Nesim B'ye ilişkin dosyanın yeniden ele alındığı belirtilmişti.

Yapılan çalışmalarda 2013'e ait 33 farklı kamera kaydı, yaklaşık 220 saatlik KGYS görüntüsü, HTS ve baz istasyonu kayıtları ile araç hareketlerine ilişkin verilerin yeniden analiz edildiği aktarılan açıklamada, ayrıca il merkezi, ilçeler ve köylerde kapsamlı saha çalışmalarının gerçekleştirildiği ifade edilmişti.

Açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Gerçekleştirilen incelemeler sonucunda olayın önceden planlandığı, Nesim B'nin Ağrı il merkezine getirilerek öldürüldüğü ve olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilerin cinayetin farklı aşamalarında rol aldığı yönünde önemli bulgulara ulaşıldı. Yürütülen çalışmalar kapsamında Ağrı, İzmir, Manisa ve Konya'da düzenlenen operasyonlarda H.K, S.K, M.K, S.K. ve D.B. isimli 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Nesim B'nin akıbetinin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması ve cansız bedenine ulaşılmasına yönelik çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir. Kahraman polislerimizi, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğümüzü, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez
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