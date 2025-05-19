Ağrı'da 2 Yaşındaki Çocuğa Acil Karaciğer Nakli İhtiyacı

Ağrı'da 2 Yaşındaki Çocuğa Acil Karaciğer Nakli İhtiyacı
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Ağrı'da karaciğer yetmezliği teşhisi konulan 2 yaşındaki Yunus Emre Çarus, annesinden karaciğer nakli yapılması için ambulans uçakla Ankara'ya gönderildi. Çocuk, Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmeden önce Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Ağrı'da karaciğer yetmezliği teşhisi konulan 2 yaşındaki çocuk, annesinden karaciğer nakli yapılması için ambulans uçakla Ankara'ya gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, sarılık şikayetiyle Patnos Devlet Hastanesi'ne getirilen 2 yaşındaki Yunus Emre Çarus'a yapılan tetkikler sonucunda karaciğer yetmezliği tanısı konuldu.

İleri yoğun bakım desteği sağlanması için Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesine sevk edilerek tedavi altına alınan Çarus'un, annesinden karaciğer nakli yapılması için Hacettepe Üniversitesi'ne sevkine karar verildi.

Başvurular ve işlemlerin ardından Sağlık Bakanlığınca Ağrı'ya ambulans uçak gönderildi.

Hastaneden ambulans ile Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirilen Çarus, annesi ile birlikte Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne nakledildi.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
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