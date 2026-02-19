AGİT Genel Sekreteri Sinirlioğlu, TÜRKPA Genel Sekreteri Hasan ile görüştü

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreteri Büyükelçi Ramil Hasan ile bir araya geldi.

TÜRKPA'dan yapılan açıklamaya göre, Avusturya'nın başkenti Viyana'da temaslarda bulunan Hasan, Sinirlioğlu ile görüştü.

Görüşmede, TÜRKPA ile AGİT arasındaki işbirliği ve TÜRKPA'nın AGİT Parlamenter Asamblesi (AGİTPA) nezdinde gözlemci statüsü elde etmesine ilişkin başlatılan süreç, bu yönde olası desteğin sağlanması ve AGİT Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında TÜRKPA'nın yeniden katılımına ilişkin hususlar ele alındı.

Hasan, belirtilen konularla ilgili olarak AGİT ve Genel Sekreter Sinirlioğlu tarafından sağlanabilecek destek ve katkının önemini vurguladı.

Sinirlioğlu, TÜRKPA ile AGİT arasındaki işbirliği imkanlarına özel önem verileceğini belirtti.

Türk Devletleri Teşkilatına üye ülkelerin, AGİT üyesi ülkeler açısından özel önem taşıdığının altını çizen Sinirlioğlu, Türk dünyasının ortak hedeflerine sahip çıkmaya ve evrensel değerlerin daha da güçlendirilmesine katkı sunmaya her zaman hazır olduğunu kaydetti.