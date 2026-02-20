Haberler

AGİT'ten Bosna Hersek'in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne destek

AGİT Dönem Başkanı Ignazio Cassis, Bosna Hersek'in egemenliği ve siyasi bağımsızlığına destek verdiklerini belirtti. Ayrıca, ekimde yapılacak genel seçimlerin adil olması gerektiğini vurguladı.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı ve İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, Bosna Hersek'in egemenliğine, siyasi bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne güçlü destek verdiklerini belirterek, ülkenin istikrarının korunmasının AGİT'in temel öncelikleri arasında yer aldığını söyledi.

Cassis, resmi ziyaret gerçekleştirdiği başkent Saraybosna'da, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic ile görüştü.

Düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Cassis, Bosna Hersek'te ekimde yapılacak genel seçimlerin görüşmelerin kilit başlıklarından biri olduğunu belirterek, seçimlerin şeffaf ve adil olması gerektiğini kaydetti.

Seçim sürecinin güvenilirliği için uygun teknolojinin gerekli olduğunu aktaran Cassis, AGİT'in gerektiği durumda finansman desteği sağlayabileceğini dile getirdi.

Balkanlar'ın batısında Avrupa'ya entegrasyonun hızlandırılması gerektiğini belirten Cassis, şöyle konuştu:

"AGİT, Bosna Hersek'in egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve siyasi bağımsızlığını güçlü şekilde desteklemeye devam etmektedir. Bu, misyonumuzun yürüttüğü sürekli çabalarda açıkça görülmektedir. AGİT, Bosna Hersek ile 30 yılı aşkın süredir işbirliği yapmakta ve yerel makamlar, sivil toplum ve uluslararası ortaklarla birlikte barış ve istikrarı desteklemektedir. Bu ortaklık çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Konakovic ise Saraybosna'ya üst düzey ziyaretlerin sürdüğünü, bunun da ülkesinin uluslararası arenadaki önemini teyit ettiğini aktardı.

Konakovic, ekimde yapılacak seçimlerin görüşmenin ana gündemlerinden biri olduğunu dile getirerek, "AGİT ile mükemmel bir işbirliği yürütüyoruz, adil ve doğru seçimler için gerekli ekipman tedarik sürecini tamamlamaya çalışıyoruz. Bakanlar Konseyinin finansman engelini kaldırmasını umut ediyoruz." dedi.

Cassis'e Bosna Hersek'teki mevcut durum hakkında bilgi verdiğini belirten Konakovic, ülkesinde büyük krizlerin yanı sıra önemli fırsatların da bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir
