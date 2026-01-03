Haberler

Yavuz Ağıralioğlu:  "Abd, Dünyanın Her Bölgesinde Bütün İnsanlığın Başına Beladır"

Güncelleme:
Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, ABD'nin Venezuela'ya saldırısını eleştirerek, uluslararası hukuku ihlal eden ve emperyalist politikalar izleyen yaklaşımını kınadı.

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, ABD'nin Venezuela'ya saldırısına ilişkin "Uluslararası hukuku her bulduğu fırsatta baypas eden, Suriye'nin kuzeyinde mecbur edilmeye çalışıldığımız denklemin kurgulayıcısı ABD; dünyanın her bölgesinde egemenlik haklarına haleldar yaklaşımlarıyla bugün muhataplarının ve her an potansiyel olarak bütün insanlığın başına beladır" dedi.

Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptğı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"ABD'nin hukuk tanımaz ve pervasız tavrının gölgesinde yaşanan süreci dikkatle takip ediyoruz. Devletin, toprakları üzerindeki meşru gücünün temel dayanaklarından biri de güçlünün zayıfa tahakkümünün önüne geçmesidir. Hukuk bu noktada devreye girer ve devlet, ülkesini hukukla yönetir. Uluslararası hukuk da devletlerarası güç dengesizliğinde zayıfın ezilmesini engellediği müddetçe çalışıyordur.

Hukuku tanımayan, zulmü kendine payanda eden emperyal vizyonların Türkiye'ye hiçbir vaazı olamaz. Uluslararası hukuku her bulduğu fırsatta baypas eden, Suriye'nin kuzeyinde mecbur edilmeye çalışıldığımız denklemin kurgulayıcısı ABD; dünyanın her bölgesinde egemenlik haklarına haleldar yaklaşımlarıyla bugün muhataplarının ve her an potansiyel olarak bütün insanlığın başına beladır. Masaya oturduklarınıza dikkat etmek ve size dayatılanlara boyun eğmenize sebep olan zaafiyetlerinizden kurtulmak zorundasınız."

Kaynak: ANKA / Güncel
Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı

