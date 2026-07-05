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Başbağlar Katliamı'nın 33. yılı: Ağıralioğlu'ndan birlik mesajı

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Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Başbağlar, milletimizin ortak hafızasında dinmeyen bir acıdır. 5 Temmuz 1993’te hain terör örgütü tarafından katledilen masum vatandaşlarımızı rahmetle yad ediyorum" dedi.

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Başbağlar, milletimizin ortak hafızasında dinmeyen bir acıdır. 5 Temmuz 1993'te hain terör örgütü tarafından katledilen masum vatandaşlarımızı rahmetle yad ediyorum" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Başbağlar Katliamı'nın 33'üncü yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda şunları kaydetti:

"Başbağlar; milletimizin ortak hafızasında dinmeyen bir acıdır. 5 Temmuz 1993'te hain terör örgütü tarafından katledilen masum vatandaşlarımızı rahmetle yad ediyorum. Teröre karşı birlik ve kardeşliğimizi her zaman koruyacak, şehitlerimizin emanetine de daima sahip çıkacağız. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."

Kaynak: ANKA
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