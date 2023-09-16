Ağır hasarlı 3 blok saniyeler içerisinde böyle yerle bir oldu Malatya'da ağır hasarlı 3 blok daha patlayıcı madde kullanılarak saniyeler içerisinde yıkıldı.

Ağır hasarlı 3 blok saniyeler içerisinde böyle yerle bir oldu

MALATYA - Malatya'da ağır hasarlı 3 blok daha patlayıcı madde kullanılarak saniyeler içerisinde yıkıldı.

6 Şubat depreminden etkilenen illerden biri olan Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürerken, 7 kat ve üstü binalar ise patlayıcı madde ile yıkılıyor. Dün dünyada ilk kez 9 bloğun aynı anda yıkımının gerçekleştirildiği kentte bugün de Bostanbaşı Mahallesi'nde bulunan 13 katlı 3 blokta patlayıcı ile saniyeler içerisinde yıkımı gerçekleştirildi.

Yeni yerleşim alanlarının olduğu bölge olan Bostanbaşı'nda yaklaşık 1400 binanın aynı şekilde patlatılarak yıkılacağı belirtilirken, bugünkü patlatma öncesi de polis ekipleri bölgeye çıkan tüm ara yol ve caddeleri yaya ve araç trafiğine kapattı.

Alınan önlemlerin ardından geri sayım yapılarak binalar büyük gürültü ile patlatılırken, bu anı izleyen site sakinleri de gözyaşlarına hakim olamadı.