Haberler

Ağır Astım Hastaları İçin Yeni Umut: Tezepelumab Enjeksiyonları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uluslararası bir çalışma, ağır astım hastalarının Tezepelumab enjeksiyonları sayesinde steroid tabletlerine bağımlılığı azaltabildiğini ortaya koydu. Çalışmanın sonuçları, ilacın astım semptomlarını ve yaşam kalitesini önemli ölçüde iyileştirdiğini gösterdi.

Uluslararası bir çalışmada, ağır astım hastalarının her ay yapılan tezepelumab enjeksiyonları sayesinde günlük steroid tabletlerine olan bağımlılığını düşürebildiği tespit edildi.

Dünya genelinde yaklaşık 260 milyon astım hastasının olduğu tahmin edilirken, ağır astım hastaları genellikle iltihabı azaltmak için günlük olarak kortikosteroid ilaçlarını kullanıyor. Ancak bu ilaçların uzun süreli kullanımı, diyabet, enfeksiyonlara yatkınlık ve kemik erimesi gibi ciddi yan etkilere yol açabiliyor.

The Guardian gazetesinin haberine göre, İngiltere'deki King's College London öncülüğünde yapılan çalışmada, ağır astım hastalarının ilaç yerine enjeksiyon ile tedavisi araştırıldı.

Çalışmaya, İngiltere, ABD, Fransa, Almanya, Meksika ve İspanya'nın da aralarında bulunduğu 11 ülkeden günlük 5-40 mg arasında değişen steroid tabletleri kullanan yaklaşık 300 ağır astım hastası katıldı.

AstraZeneca tarafından üretilen ve "Tezspire" adıyla bilinen tezepelumab ilacının değerlendirildiği çalışmada, bir yıl süren tedavinin ardından hastaların yarısından fazlasının ilaç kullanımını tamamen bıraktığı, yaklaşık yüzde 90'ının ise düşük doz seviyesine indiği bildirildi.

Lancet Respiratory Medicine'de yayımlanan sonuçlara göre, tezepelumab astım semptomlarını, akciğer fonksiyonlarını ve yaşam kalitesini belirgin şekilde iyileştirirken hastaların üçte ikisi tedavi boyunca hiç astım atağı yaşamadı.

King's College London'dan Prof. David Jackson, ilacın alerjiye bağlı semptomları ve kronik rinosinüziti de azaltmasının "üst ve alt solunum yolu sorunları yaşayan ağır astım hastaları için özellikle umut verici" olduğunu belirtti.

İngiltere'de Asthma UK kuruluşunun direktörü Dr. Samantha Walker ise sonuçları "ağır astım tedavisinde yaşam değiştirebilecek bir gelişme" olarak niteledi.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB davasında tarih karmaşası

İBB davasında tarih karmaşası
İstanbul'un en başarılı 5 ilçe belediyesi: Listede CHP'den tek isim var

İstanbul'un en başarılı 5 ilçe belediyesi! İşte listedeki tek CHP'li
Babasının küllerini Anfield çimlerine döktürdü

Eline alıp döktüğü şeyi tahmin edemezsiniz
Mbappe hayret içinde kaldı! Xabi Alonso Arda Güler'den maç sonu özür diledi

Arda'dan özür dilettiren asist
İBB davasında tarih karmaşası

İBB davasında tarih karmaşası
Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun

Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun
Cani koca uzaklaştırma kararı bittiği gibi eşini tüfekle öldürdü

Uzaklaştırma kararı bittiği gibi eşini vahşice öldürdü
ABD'yi ayağa kaldıran saldırı! Trump'tan 500 ilave Ulusal Muhafız hamlesi

Saldırganın kimliğini açıklayan Trump, Pentagon'a talimatı verdi
Bahçeli'nin sözleri, Dilek İmamoğlu'nu küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla

Bahçeli'nin sözleri, küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla
Şehir diken üstünde! Doğal gaz patlaması sonucu 2 ev çöktü

Halk diken üstünde! Şehirdeki patlama ortalığı savaş alanına çevirdi
Yunanistan'ın eski başbakanı Çipras: 15 Temmuz darbe girişimi ikili ilişkilere de zarar verdi

Komşu ülkenin eski liderinden çarpıcı "15 Temmuz" itirafı
Dev sitedeki yangında bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 44'e yükseldi, 279 kişi kayıp

4 bin kişi yaşıyordu! Dev sitedeki yangında bilanço ağırlaşıyor
Damadın kız isteme töreninde söyledikleri, herkesi gözyaşlarına boğdu

Damadın kız istemede söyledikleri herkesi ağlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.