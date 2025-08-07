Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz'dan Köy Ziyaretleri

Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, Samançay ve Yenipayam köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Kaymakam, köy sakinlerinin sorun ve taleplerini dinleyerek çözüm odaklı bir yaklaşım sergiledi.

Ağın Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Yılmaz, Samançay ve Yenipayam köylerine yaptığı ziyaretlerde vatandaşlarla bir araya geldi.

Köy sakinlerinin sorun ve taleplerini dinleyen Yılmaz, ziyaretlerle amaçlarının sorunları tespit etmek ve çözüme kavuşturmak olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
