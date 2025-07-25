Ağın'da Muharrem Ayı Aşure Etkinliği Düzenlendi

Ağın'da Muharrem Ayı Aşure Etkinliği Düzenlendi
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Elazığ'ın Ağın ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla Akpınar Mahallesi ve Yenipayam köyünde aşure etkinliği gerçekleştirildi. Kaymakam Tuğçe Yılmaz ve Belediye Başkanı Şeref Çakar, vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Elazığ'ın Ağın ilçesinin Akpınar Mahallesi ile Yenipayam köyünde muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği yapıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Kaymakam Tuğçe Yılmaz ve Belediye Başkanı Şeref Çakar, Akpınar Mahallesi ile Yenipayam köyünde düzenlenen etkinlikte vatandaşlarla bir araya geldi.

Etkinlikte emeği geçenlere teşekkür eden Yılmaz, vatandaşların sorun ve taleplerini de dinledi.

Programa, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Gümüşkaya, İlçe Emniyet Amiri Sevil Ardıç, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Dursun Kara ile kurum amirleri katıldı.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
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