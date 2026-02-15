Haberler

İnegöl'de ağaçtan düşen kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ceviz ağacını budamak isteyen 69 yaşındaki Fehim İ., dengesini kaybederek 4 metre yükseklikten düştü ve hastaneye kaldırıldı.

Fehim İ. (69), Kemalpaşa Mahallesi Göçmen Sokak'taki evinin bahçesindeki ceviz ağacını budamak istedi.

Ağaca çıkan Fehim İ, bir süre sonra dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü.

Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Kadir İnci - Güncel
