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Ağaçta Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Ağaçta Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
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Konya'nın Meram ilçesinde, Evliya Çelebi Parkı'nda sahibinin 'Itır' adını verdiği kedi, ağaçta mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, merdivenle ağaça çıkarak kediyi güvenli bir şekilde kurtardı.

Konya'nın merkez Meram ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekibince kurtarıldı.

Kent merkezindeki Evliya Çelebi Parkı'nda sahibinin "Itır" adını verdiği kedi, tırmandığı ağaçtan inmeyince itfaiyeden yardım istendi. Bunun üzerine olay yerine ekip gönderildi.

Merdivenle ağaca çıkan itfaiye eri, elindeki çubukla kedinin güvenli şekilde inmesini sağladı.

Kaynak: AA / Abdullah Doğan - Güncel
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