Ağaçları kökünden söken hortum cep telefonu kamerasına yansıdı
Sivas'ın Gemerek ilçesinde bulunan Çat ormanında meydana gelen hortum, birçok ağacı kökünden sökerken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Bölgedeki vatandaşlar tarafından kaydedilen hortum, bir süre sonra etkisini yitirdi.
Ağaçları kökünden söken hortum cep telefonu kamerasına yansıdı
SİVAS - Sivas'ın Gemerek ilçesinde ağaçları kökünden söken hortum cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sivas'ın Gemerek ilçesinde bulunan Çat ormanında, geçtiğimiz günlerde hortum meydana geldi. Hortum birçok ağacı kökünden sökerken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Bölgedeki vatandaşlar tarafından kayda alınan hortum bir süre sonra etkisini yitirdi.