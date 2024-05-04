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Ağaçları kökünden söken hortum cep telefonu kamerasına yansıdı

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Sivas'ın Gemerek ilçesinde bulunan Çat ormanında meydana gelen hortum, birçok ağacı kökünden sökerken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Bölgedeki vatandaşlar tarafından kaydedilen hortum, bir süre sonra etkisini yitirdi.

Ağaçları kökünden söken hortum cep telefonu kamerasına yansıdı

SİVAS - Sivas'ın Gemerek ilçesinde ağaçları kökünden söken hortum cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde bulunan Çat ormanında, geçtiğimiz günlerde hortum meydana geldi. Hortum birçok ağacı kökünden sökerken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Bölgedeki vatandaşlar tarafından kayda alınan hortum bir süre sonra etkisini yitirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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