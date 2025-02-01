Ağaç Kesim İşçisi Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti

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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, kestiği çam ağacının altında kalan 59 yaşındaki işçi Salih Kalmaz, yaşamını yitirdi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde kestiği ağacın altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Tokat köyündeki ormanlık alanda ağaç kesim işçisi olarak çalışan Salih Kalmaz'ın (59) üzerine kestiği çam ağacı devrildi.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ekipler, ağacın altında kalan Kalmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenaze, olay yeri incelemesinin ardından Hisarcık Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Ali Eroğlu - Güncel
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