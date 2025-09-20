Ağaç Dalı Otomobilin Üzerine Düştü
Aydın'ın Söke ilçesinde bir ağaç dalının otomobilin üzerine devrilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi. Park halindeki otomobil hasar gördü ancak olayda yaralanan olmadı.
Aydın'ın Söke ilçesinde, kırılan bir ağaç dalının otomobilin üzerine devrilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Aydın Caddesi'ndeki bir ağacın dalı bilinmeyen nedenle kırılarak, park halindeki 58 FZ 435 plakalı otomobilin üzerine düştü.
Olayda yaralanan olmazken, otomobilde hasar oluştu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ağaç dalı ekipler tarafından kaldırıldı.
Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Musa Ölmez - Güncel