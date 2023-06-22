Ağaç altında kalarak hayatını kaybeden köy muhtarı toprağa verildi

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Zeybekçayırı köyünde ormanda ağaç kesimi yaparken ağaçın altında kalarak ölen köy muhtarı Recep Pekeli toprağa verildi.

Çan ilçesine bağlı Zeybekçayırı köyünde dün akşam saat 19.00 sıralarında yakınları tarafından cep telefonundan aranmasına rahmen cevap alınamayan köy Muhtarını aramaya çıkan amcasının oğlu Orhan Pekeli tarafından köye 11 kilometre uzaklıktaki Beşyol mevkiindeki ormanlık alanda saat 20.00 sularında ölü olarak bulunmuştu. Recep Pekeli'nin cenazesi bugün Çan Devlet Hastanesi morgundan alınan alınarak, Zeybekçayırı köyündeki evinin önüne getirildi.

Burada yapılan duanın ve köy halkından helallik alınmasın ardından öğle namazına müteakip köy mezarlığı yanında ilçe müftüsü Mustafa Ekin'in kıldırdığı cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye Yenice Kaymakamı ve Çan Kaymakam Vekili Musa Göktaş, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, Çan ilçe Emniyet Müdürü Cengiz Akpınar, Çan ilçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Levent Çalış, Terzialan Belediye Başkanı Tuncay Göymen, AK Parti Çan ilçe Başkanı Ömer Şahin, muhtarlar ve köy halkı katıldı.