Afyonkarahisar ve bazı ilçelerinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Afyonkarahisar kent merkezi ile Emirdağ ve İhsaniye ilçesinin bazı köylerinde öğleden sonra sağanak yağış etkili oldu. Sağanak nedeniyle yerleşim yerlerinde su birikintileri oluştu ve Karaağaç köyünde sokaklar, park alanı ve bazı evlerin avluları su altında kaldı. İl Özel İdaresi ekipleri müdahale ederek su tahliyesi ve temizlik çalışması yaptı.
Afyonkarahisar ve bazı ilçelerinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde, Emirdağ ve İhsaniye ilçesinin bazı köylerinde öğleden sonra sağanak etkili oldu.
Sağanak nedeniyle yerleşim yerlerinde su birikintileri oluştu.
Emirdağ ilçesine bağlı Karaağaç köyünde sokakları, park alanı ve bazı evlerin avlularını su bastı.
İhbar üzerine köye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle avlularda su tahliyesi ve temizlik çalışması yapıldı.