Afyonkarahisar Valiliği'nden Kedi Sahibi Kadına Mama Desteği
Afyonkarahisar'da yaşayan Şevval Şahin, evinde beslediği kediler için mama talebinde bulundu. Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, kadının isteğini yerine getirerek gerekli desteği sağladı.
Afyonkarahisar Valiliği, evinde beslediği kediler için mama desteği isteyen kadının talebini yerine getirdi.
Merkez Fatih Mahallesi'nde yaşayan Şevval Şahin, sokakta bulup evine aldığı kediler için Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'dan sosyal medya aracılığıyla mama talebinde bulundu.
Yiğitbaşı, ekipleri adrese yönlendirerek, talebin yerine getirilmesini sağladı.