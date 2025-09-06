Afyonkarahisar Valiliği'nden Hayvan Koruma Kararları Açıklaması

AFYONKARAHİSAR Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Hayvanları Koruma Kurulu'nda alınan kararların çarpıtılarak linç kampanyaları başlatıldığı belirtildi.

Afyonkarahisar Valiliği'nce, İl Hayvanları Koruma Kurulu tarafından alınan son kararlara ilişkin bazı medya organları ve sosyal medyada gerçeği yansıtmayan haberler yer aldığı belirtilerek, açıklama yapıldı. Açıklamada, "Kurul toplantısında, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun ilgili maddeleri hatırlatılarak; sahipli hayvanların sorumluluklarının sahiplerine ait olduğu, sahipsiz hayvanların korunması ve rehabilitasyonunun ise belediyeler ve belediye mücavir alanları dışında İl Özel İdaresi tarafından hayvan bakımevlerinde sağlanacağı vurgulanmıştır. Sahipsiz hayvanların sokaklarda başıboş bırakılmasının veya düzensiz şekilde beslenmesinin, hem hayvanların sağlığına hem de toplum güvenliğine zarar verdiğine dikkat çekilmiştir" denildi.

Bu çerçevede tüm kurumların görüşleri değerlendirilerek oy birliği ile kararlar alındığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Okul bahçeleri, üniversite kampüsleri, parklar ve kamu kurumlarının bahçelerinde oluşturulan beslenme noktalarının kaldırılması, bunun yerine sahipsiz hayvanların belediyelerin sorumluluğundaki bakımevlerinde beslenmesi, bakımı ve tedavilerinin yapılması karara bağlanmıştır. Kamuoyunda 'beslenme yasağı' başlığı ile yansıtılan düzenlemeler, hayvanların aç bırakılmasını değil; onların daha güvenli, düzenli ve sağlıklı koşullarda beslenmesini ve korunmasını hedeflemektedir. Bazı medya organları ve sosyal medyada başlatılan linç kampanyaları ile bu durumun çarpıtıldığı, toplum sağlığı ve güvenliğinin yanı sıra hayvan refahına da katkı sağlayacak bir amaç ve uygulama olduğunun altı çizilmektedir. Diğer bazı il valiliklerinde de benzer kararlar alınmışken, şehrimizin ve özellikle Sayın Valimizin hedef gösterilmesi maksatlı ve düşündürücüdür."