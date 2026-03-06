Haberler

Afyonkarahisar'da "Antik Çağdan Günümüze Kadınların Güzellik Anlayışı ve Kozmetik" sergisi açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar Müzesi'nde 'Antik Çağdan Günümüze Kadınların Güzellik Anlayışı ve Kozmetik' sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Müze Müdürü Mehmet Garipcin, serginin kadınların tarih boyunca estetik ve toplumsal kimliklerini ifade etme aracı olarak kozmetik ürünlerinin önemini vurguladığını belirtti.

Afyonkarahisar Müzesi'nde "Antik Çağdan Günümüze Kadınların Güzellik Anlayışı ve Kozmetik" sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Müze Müdürü Mehmet Garipcin, Fuaye Alanı'ndaki açılışta, kadının insanlık tarihinin en başından beri derin bir simgesellik taşıdığını, yaşamın sürdürülebilirliğini, estetiği, direnci ve dönüştürücü gücünü temsil ettiğini söyledi.

Güzellik ve bakım anlayışının insanlık tarihi boyunca değiştiğini ancak hiçbir zaman önemini yitirmediğini belirten Garipcin, şunları kaydetti:

"Antik dönemden günümüze kadar kadınlar hem estetik görünüm hem de toplumsal kimliklerini ifade etmek amacıyla kozmetik ürünler kullanmışlardır. Kozmetik ürünler kadınların yaşamında sürekli var olmuştur. Biçimi, içeriği ve anlamı değişse de önemini korumuştur. Güzellik anlayışı her çağda farklılaşsa da kozmetik, kadınların toplum içindeki yerlerini belirleme araçlarından biri olmayı sürdürmüştür."

Serginin açılışına, İl Kültür ve Turizm Müdürü Yusuf Altın ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın 6 şirketine TMSF kayyum olarak atandı

Ünlülere operasyonda tanınmıştı! Bebek Otel'in sahibine bir darbe daha
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Korkulan oluyor: Aliyev'den orduya 'Hazır olun' talimatı geldi

Ve savaşta korkulan oluyor
Altında herkes ters köşe olacak! İslam Memiş 10 bin TL seviyesi için tarih verdi

Herkes ters köşe olacak! Gramda 10 bin TL seviyesi için tarih verdi
Bolu Belediyesi'nde başkanvekiliği görevine Mehmet Tuna Özcan seçildi

Bolu Belediye Meclisi karar verdi: İkinci "Özcan" dönemi başladı
Büyükelçinin iftar için tercih ettiği kıyafet olay oldu

İftar kombini olay oldu
Korkulan oluyor: Aliyev'den orduya 'Hazır olun' talimatı geldi

Ve savaşta korkulan oluyor
İngiltere'den Bahreyn'e hava savunma desteği teklifi

İngiltere'den İran'ın vurduğu ülkeye destek teklifi
Cezayı duyan araç sürücüleri soluğu sırada aldı! Aracınız böyleyse yaptırımı ağır

Cezayı duyan sürücüler soluğu sırada aldı