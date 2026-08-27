Haberler

Kontrolden çıkan otomobil markete girdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki kapalı bir zincir markete girdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı; iş yeri kapalı olduğu için olası bir facia önlendi.

AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki iş yerine girdi. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Lala Sinanpaşa Mahallesi Emirdağ Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 26 ALN 778 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak, yol kenarındaki zincir markete girdi. Otomobilin çarpması sonucu iş yerinde ve araçta maddi hasar meydana geldi. İş yerinin kapalı olması, olası faciayı önledi.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde caddeye savrularak giren otomobilin önce park halindeki bir araca çarptığı, ardından zincir markete çarparak durduğu görülüyor. Görüntülerin devamında otomobilden sürücü ile bir çocuğun indiği anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
'Bosna kasabı' olarak bilinen Ratko Mladiç öldü

'Bosna kasabı' öldü

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ederson, Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşmak istediği takımı açıkladı

Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşmak istediği dünya devini açıkladı
Çocuğunu okula götüren anneyi çıldırtan olay: Yarı çıplak halde...

Çocuğunu okula götüren anneyi çıldırtan olay: Yarı çıplak halde...
Barcelona'ya imzayı atan Livakovic'in mutluluğu gözlerinden okundu

Görüntüyü izlemeniz lazım! Mutluluktan uçacak
Arda Güler için İspanya'da yeni tartışma: 140 milyon euroluk bir sorunu var

Arda için İspanya'da yeni tartışma: 140 milyon euroluk bir...
Amorim'den Leao'nun transferi hakkında açıklama

Galatasaraylıların beklediği açıklama geldi: 5 gün sonra...
Hayranı “Dans edelim” dedi! Mustafa Sandal bakın ne yaptı

Hayranı “Dans edelim” dedi! Mustafa Sandal bakın ne yaptı
Ay tutulması için saat verildi! Türkiye'den de izlenebilecek

Yarın gökyüzüne bakmayı unutmayın! Türkiye'den de izlenebilecek