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Afyonkarahisar'da İki Ev Küle Döndü

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Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesine bağlı Yağcı köyünde Hüseyin ve Ramazan Yılmaz'a ait iki evde çıkan yangın, yaklaşık iki saatlik müdahale sonucu kontrol altına alındı. Yangında evler kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

AFYONKARAHİSAR'ın Hocalar ilçesinde Hüseyin ve Ramazan Yılmaz'a ait iki ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Hocalar ilçesine bağlı Yağcı köyünde dün öğle saatlerinde Hüseyin ve Ramazan Yılmaz'a ait evlerde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Hocalar Belediye İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık iki saatte kontrol altına alınan yangın sonrası evler kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Ahmet DAĞLI/HOCALAR,(Afyonkarahisar),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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