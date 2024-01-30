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Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına Birsen Birgül Şenlik seçildi

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Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına Birsen Birgül Şenlik, seçildi. Belediye lokalinde gerçekleştirilen olağanüstü kongrede, İbrahim Özer ile Birsen Birgül Şenlik aday oldu. Seçimi, 104 oy alan Şenlik ve listesi kazandı. Şenlik, seçimden sonra yaptığı açıklamada, kendini göreve layık gören esnafa teşekkür etti.

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına Birsen Birgül Şenlik, seçildi.

Belediye lokalinde gerçekleştirilen olağanüstü kongrede, İbrahim Özer ile Birsen Birgül Şenlik aday oldu.

Seçimi, 104 oy alan Şenlik ve listesi kazandı.

Şenlik, seçimden sonra yaptığı açıklamada, kendini göreve layık gören esnafa teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

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