Afyonkarahisar İhsaniye'de Orman Yangını

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde çıkan orman yangınına karadan müdahale ediliyor. Çatkuyu ile Olucak köyleri arası Anıtkaya mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için karadan müdahaleyi sürdürüyor.