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Afyonkarahisar İhsaniye'de 8 kişiyi öldüren saldırganın kamera görüntüleri çıktı

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Afyonkarahisar İhsaniye'de 8 kişiyi öldüren saldırganın kamera görüntüleri çıktı
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Afyonkarahisar İhsaniye'de 8 kişiyi pompalı tüfekle öldüren saldırganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde saldırganın kırmızı hafif ticari araçtan elinde pompalı tüfekle indiği, bir süre sonra diğer kapıyı açıp kova alarak uzaklaştığı görülüyor.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişiyi pompalı tüfekle öldüren saldırganın, güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Kırmızı renkli hafif ticari araçtan elinde pompalı tüfekle çıktığı görüntülere yansıyan şüphelinin, bir süre ilerleyip yeniden aracın yanına geldiği, diğer kapıyı açıp, eline bir kova alarak uzaklaştığı anlar görüntülere yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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