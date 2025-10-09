Haberler

Afyonkarahisar Hastanesi'nde Zamanında Müdahale ile İnme Geçiren Hasta Kurtarıldı

Afyonkarahisar Hastanesi'nde Zamanında Müdahale ile İnme Geçiren Hasta Kurtarıldı
Güncelleme:
70 yaşındaki Mehmet Akşahin, inme tanısıyla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne getirildikten sonra, girişimsel radyoloji ekibi tarafından yapılan başarılı müdahale ile iyileşti. Erken tanı ve zamanında müdahalenin önemine vurgu yapıldı.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde inme geçiren hasta zamanında müdahaleyle kurtulup iyileşti.

Sandıklı ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Mehmet Akşahin, inme (beyin damarlarının pıhtı nedeniyle tıkanması) tanısıyla bilinci kapalı şekilde Afyonkarahisar Devlet Hastanesine getirildi.

Burada radyoloji doktorları tarafından gerekli tedavi başlatıldı. İşlemlerinin ardından Akşahin'in pıhtı çıkarılan beyin damarları yeniden açıldı.

İl Sağlık Müdürü Hakkı Öztürk ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimi Osman Acar, hastayı ziyaret ederek doktorlardan bilgi aldı.

Öztürk, yaptığı açıklamada, "Hastanemiz bünyesinde hizmet veren girişimsel radyoloji ekibimiz, modern teknolojiyle donatılmış altyapımız sayesinde acil vakalara hızlı şekilde müdahale edebilmekte. Bu operasyon, erken tanı ve zamanında müdahalenin hayati önemini bir kez daha göstermiştir."ifadesi kullandı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
