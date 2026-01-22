Haberler

Afyonkarahisar'da "Obezite Cerrahisi"ndeki yenilikler yabancı doktorlara anlatıldı

Afyonkarahisar'da 'Obezite Cerrahisi'ndeki yenilikler yabancı doktorlara anlatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen mide küçültme ameliyatlarındaki yenilikler, Ürdün'den gelen bir grup doktorla yerinde paylaşıldı. İki gün süren programda, deneyimli cerrahlar deneyimlerini ve bilgilerini aktardı.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Obezite Merkezi'nde yapılan mide küçültme ameliyatlarındaki yenilikler, yabancı doktorlarla paylaşıldı.

Ürdün'de çalışan bir grup doktor, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki Obezite Merkezi'ndeki mide küçültme ameliyatlarıyla ilgili yenilikleri ve çalışmaları yerinde görmek için kente geldi.

Hastanede iki gün boyunca ameliyatlara katılan doktorlar, meslektaşlarıyla obezite cerrahisiyle ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Osman Acar, AA muhabirine, kurumun obezite merkezinde deneyimli hekimlerin ve sağlık personelinin çok ciddi ameliyatlar gerçekleştirdiğini söyledi.

Obezeti Merkezi Sorumlu Hekimi Opr. Dr. Melih Can Gül de hastanede yapılan başarılı ameliyatların yurt dışından da takip edildiğini dile getirdi.

Ürdünlü Gastroenteroloji Cerrahı Opr. Dr. Musab Alworikat da girdikleri ameliyatlardan güzel deneyimler elde ettiklerini belirterek, "Bilgi paylaşımı çok önemli. Bizim için faydalı olduğunu düşünüyoruz."dedi.

Opr. Dr. Zaid Al-Rawabdeh ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde katıldıkları ameliyatların kendileri için tecrübe oluşturduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu

Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu
Gerginlik tırmanıyor! MHP'nin ağır topundan DEM'li Tuncer Bakırhan'a sert yanıt

Bahçeli'ye "Kuru temizlemeci" diyen DEM'li Bakırhan'a MHP'den yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Böyle bir şey ilk kez servis edildi: Kuzey Kore'den gelen görüntüye bakın

Kuzey Kore'den böyle bir görüntü ilk kez servis edildi
Genç kızı taciz eden yaşlı adam suçüstü yakalandı

Genç kızı taciz eden yaşlı adam suçüstü yakalandı
7 yaşındayken mahalle bakkalında yaşadığı kabusu yıllar sonra anlattı

7 yaşındayken mahalle bakkalında yaşadığı kabusu yıllar sonra anlattı
Ne Kamçatka ne Alaska! Bina boyu kar yağdı

Ne Kamçatka ne Alaska! Bina boyu kar yağdı
Böyle bir şey ilk kez servis edildi: Kuzey Kore'den gelen görüntüye bakın

Kuzey Kore'den böyle bir görüntü ilk kez servis edildi
Galatasaray Ahmet Çakar'ı şoke etti

Galatasaray Ahmet Çakar'ı şoke etti
En Nesyri için İstanbul'a geldiler

Dananın kuyruğu kopuyor! En-Nesyri hakkında bomba gelişme