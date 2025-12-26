Afyonkarahisar'dan kısa kısa

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde derede temizlik çalışmaları başladı.

Köprübaşı Mahallesi'nden geçen Çay deresinde Devlet Su İşleri (DSİ) ekiplerine ait iş makinelerince temizlik çalışması yapılıyor.

Çay Belediye Başkanı Yaşar Kemal Kantartopu, deredeki temizleme çalışmalarını inceledi.

Kantartopu, çalışmalardan dolayı Afyonkarahisar Valiliği ile DSİ yetkililerine teşekkür etti.

Sandıklı'da "Kültürümüzü Öğreniyoruz Projesi" başladı

Sandıklı ilçesinde anaokulu öğrencileri "Kültürü Öğreniyoruz Projesi" kapsamında Ulu Cami'yi ziyaret etti.

Şehit Ahmet Yumak Anaokulu öğrencileri, proje kapsamında ziyaret ettiği cami hakkında bilgi aldı.

Okul müdürü Perihan Arslan, projeye katkı verenlere teşekkür etti.