Afyonkarahisar'da termal otellerde yılbaşı yoğunluğu yaşanıyor

Zengin mineralli termal suyuyla ünlü Afyonkarahisar'daki oteller, yılbaşında tam kapasite hizmet verecek.

Afyonkarahisar'da 42 derecedeki termal havuzlardan yaz kış yararlanabilen yerli ve yabancı turistler, aralarında 5 yıldızlı otellerin de olduğu tesislerde tatilini geçiriyor.

Türkiye'nin birçok yerinden gelen ziyaretçilerin yanı sıra yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları da kentte yoğunluk oluşmasına neden oluyor.

Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği Başkanı Ali Gümüşhan, AA muhabirine, özellikle 5 yıldızlı otellerin tam kapasite dolu olduğunu söyledi.

Müzik ve eğlenceli programların organize edildiği otellerin bulunduğunu kaydeden Gümüşhan, "Aktivite olan oteller var. Üç gün boyunca Afyonkarahisar'da otellerde doluluk yaşanacak." dedi.

Bir otelin genel müdürü Ünal Özgen de otellerine ilginin yoğun olduğunu bildirdi.

Rezervasyon yaptıranların çoğunluğunu, il dışından konaklamaya gelenlerin oluşturduğunu ifade eden Özgen, "İl içinden de tercih edenler oluyor. Birinci öncelik termal tatil. Özellikle kışın termal tatil ön plana çıkıyor. Kar altında termal keyfi müşteri memnuniyetini artırıyor." diye konuştu.