Afyonkarahisar'da Zincirleme Kaza: 10 Yaralı

AFYONKARAHİSAR'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır 10 kişi yaralandı. Kaza anı bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza Afyonkarahisar- Kütahya kara yolunun Sadıkbey Mahallesi girişinde meydana geldi. A.Y. idaresindeki 03 AAH 853 plakalı, Y.D. idaresindeki 03 AEP 903 plakalı, Ş.İ. idaresindeki 03 ADV 330 plakalı ve A.D. idaresindeki 03 VF 953 plakalı araçların karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada araçlarda bulunan Ş.İ. (27) ağır; A.D. (25), Y.D. (59), H.D. (54), H.D. (77), Y.E.Ç. (8), A.E.Ç. (10), H.Y. (69), Y.D. (40) ve M.D. (36) ise hafif yaralandı. İhbar sonrası kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi. Polis kaza yerindeki araçlar kaldırana kadar yol güvenliğini sağlarken zaman zaman yolu çift taraflı trafiğe kapattı.

Diğer yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde iki aracın refüjdeki geçiş noktasında beklediği, kara yolunda ilerleyen diğer iki aracın ise çarpıştıktan sonra, bekleyen araçlara çarptığı anlar yer aldı. Kazayla ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi.