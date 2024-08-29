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Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 102. yıl dönümü kutlandı

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Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 102. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 'Zafer Bayramı Fener Alayı'nda vatandaşlar, Türk bayrakları ve meşalelerle Anıtpark'a kadar yürüdü. Alaya, birçok yetkili ve TRT sanatçıları da katıldı. Fener alayının ardından Zafer Meydanı'nda 'TRT Sanatçıları Şehir Konserleri' etkinliği düzenlendi.

Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 102. yıl dönümü dolayısıyla "Zafer Bayramı Fener Alayı" gerçekleştirildi.

Şehit Yunus Çiçek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünden Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Askeri Birliği ve KKK Bandosu eşliğinde başlayan fener alayında vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle, Anıtpark'a kadar yürüdü.

Fener alayına, Afyonkarahisar Vali Yardımcıları Uğur Kolsuz ve Mehmet Keklik, İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fatih Dağlı, İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay ve kurum müdürleri de katıldı.

Fener alayının ardından Zafer Meydanı'nda "TRT Sanatçıları Şehir Konserleri" etkinliği yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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