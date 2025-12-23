Haberler

Afyonkarahisar'da asayiş

Güncelleme:
Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonda, 26 sentetik ecza ve ruhsatsız silahlarla birlikte bir şüpheli tutuklandı. Ayrıca, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü de yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentteki bir adreste 26 sentetik ecza, 3 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 22 fişek ve cep telefonu ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına Ö.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Afyonkarahisar'da hakkında 9 yıl 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte araması bulunan hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, hakkında 9 yıl 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.B'yi gözaltına aldı.

Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
