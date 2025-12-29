Haberler

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sonucunda bir şüpheli tutuklandı. Yapılan aramalarda 280 sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, sokak satıcılarına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalarda bir şüphelinin ikamet ve üst aramasında, 280 sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.E.G. "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçu kapsamında çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel
Gazeteci Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı

Tutuklu Fatih Altaylı hakkında karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erden Timur'un aylık geliri ortaya çıktı

Erden Timur'un aylık geliri ortaya çıktı
Aleksandar Stanojevic Süper Lig'e geri döndü

Süper Lig'e geri döndü! İşte Karagümrük'ün yeni hocası
Şehit polis Külünk'ün acı haberi ailesine verildi! Alt yazıyı görünce yüreğine ateş düşmüş

Acı haber baba ocağında! Alt yazıyı görünce yüreğine ateş düşmüş
Sergen Yalçın ile Necip Uysal arasında bomba telefon görüşmesi: Kimsin?

Aralarındaki telefon görüşmesi çok konuşulur! "Kimsin?" detayı bomba
Erden Timur'un aylık geliri ortaya çıktı

Erden Timur'un aylık geliri ortaya çıktı
Yunus Akgün'e Premier Lig'den dev teklif! Galatasaray'dan anında cevap

Premier Lig'den dev teklif! Galatasaray'dan anında cevap
Kanala uçan otomobilden kahreden haber! 3 kişinin cesedine ulaşıldı

4 kişi aranıyordu! Kanala uçan otomobilden kahreden haber