Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı
Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sonucunda bir şüpheli tutuklandı. Yapılan aramalarda 280 sentetik ecza maddesi ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, sokak satıcılarına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalarda bir şüphelinin ikamet ve üst aramasında, 280 sentetik ecza maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.E.G. "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçu kapsamında çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel